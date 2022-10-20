حماس تنعى الشهيد نوري وتدعو إلى تصعيد المواجهة مع العدو

رام الله - دنيا الوطننعت حركة (حماس) الشهيد محمد فادي نوري (16 عامًا) الذي استشهد اليوم الخميس، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مدينة البيرة.وأكدت الحركة في بيان لها أنَّ "شعبنا اليوم، وهو يودّع الشهيد نوري، بعد ساعات من استشهاد بطل القدس عدي التميمي، ليثبت مجدّداً أنَّه ثابتٌ على أرضه، ماضٍ في الرّباط في بيت المقدس وأكنافه، والدفاع عن مقدساته، ولن ترهبه آلة الحرب والإرهاب الصهيونية".وقالت إن "شهداء شعبنا الأبرار يجودون بأرواحهم ويقدّمون أروع الأمثلة في ميدان الاشتباك مع العدو، ويتقدَّمون الصفوف نيابة عن عموم شعبنا وأمَّتنا، في الدفاع عن القدس والأقصى".ودعت حماس جماهير شعبنا وشبابنا المنتفضين إلى "تصعيد المواجهة مع العدو، ومواصلة طريق المقاومة والبطولة، غضباً لدماء شهدائنا، وانتصاراً لأقصانا، ودحراً للاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".