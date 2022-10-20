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شؤون فلسطينية

"المالكي" يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل اليابان لدى دولة فلسطين

"المالكي" يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثل اليابان لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم  وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق تعيين ممثل اليابان  لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماجوشي.

وفي بداية اللقاء، رحب د. المالكي بالسيد ماجوشي، مثمناً الدعم الذي تقدمه اليابان للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، ومساهمتها في تطوير وبناء القدرات الفلسطينية، مؤكداً على اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد الوزير المالكي بمواقف اليابان الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

كما دعا الى ضرورة اعتراف اليابان بالدولة الفلسطينية. بدوره، عبر السفير ماجوشي عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مؤكداً بانه سيعمل بكل طاقاته من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات اخرى، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء تمنى المالكي للسفير ماجوشي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.




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