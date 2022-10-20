بالصور: غنام تودع الشهيد الطفل نوري وتؤكد دماء شهدائنا لن تذهب هدرا

























رام الله - دنيا الوطنودعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام الشهـيدالطفل محمد فادي نوري في مجمع فلسطين الطبي الذي ارتقى متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتـلال الحي في البطن الشهر الماضي، عند مدخل البيرة الشمالي.جاء ذلك قبيل انطلاق مسيرة تشييع جثمان الشهيد النوي من مجمع فلسطين الطبي للصلاة عليه في مسجد جمال عبد الناصر ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة الشهداء.وقالت د.غنام "بألم نودع الشهيـد نوري وكلنا يقين بأن دماء شهـدائنا الابرار لن تذهب هدراً وسيزول هذا المحتل عن أرضنا وسيبزغ فجر حرية شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وأشارت الى ان شعبنا موحد ومتماسك في وجه المحتل الغاصب دفاعا عن قضيتنا وثوابتنا وانتصارا لدماء أطفالنا وشبابنا على امتداد الأرض الفلسطينية، الذين يعتبر استهدافهم وصمة عار على جبين العالم الصامت.وأضافت "الرحمة للشهيد وتعازينا لوالدته هذ الأم المناضلة التي ودعت فلذة كبدها بالدموع ومن خلالها لكافة أمهات شهــ داء شعبنا اللواتي يسطرن ملاحم بطولية بصبرهن وثباتهن وعلى رأسهن والدة الشهـيد عـدي اتميمي".