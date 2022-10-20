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شؤون فلسطينية

"حماية" يصدر تقريره الأسبوعي بشأن الانتهاكات الواقعة على مدينة القدس المحتلة

"حماية" يصدر تقريره الأسبوعي بشأن الانتهاكات الواقعة على مدينة القدس المحتلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان تقريره الأسبوعي الذي يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمواطنين المقدسيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفة، ويوضح التقرير الانتهاكات
الاسرائيلية اليومية في مدينة القدس، وما يتعرض له المواطنين المقدسيين.

وأكد المركز خلال التقرير، أن "هذه الانتهاكات ضمن عدة تصنيفات كالقتل والاعتقال والضرب والابعاد والهدم والتدمير والاستيلاء على أموالهم ووممتلكاتهم واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وتقويض حرية العبادة".

كما ورصد التقرير تعرض مدينة القدس للاعتداءات المتكررة من قبل جماعات المستوطنين المتطرفة والتي تسعى لهدم المسجد القصى وإقامة الهيكل المزعوم والتى تلقى الدعم الكبير من قبل سلطات الاحتلال وذلك سعيا منها لتغيير واقع المدينة والسيطرة غير المشروعة على الآثار والمقدسات الاسلامية والمسيحية،
فالاعتداءات الاحتلالية المنظمة لم تقتصر على المقدسات الاسلامية بل امتدت للمقدسات والفعاليات المسيحية، بما بؤكد أن سلطات الاحتلال تمارس جريمة الفصل العنصري في مدينة القدس المحتلة.

ووفقًا للتقرير، فإن مركز حماية يلفت الانتباه من خلال هذا التقرير إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ، بما يخالف القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف المنطبقة على المدينة، وهذا ما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات والممارسات وفرض حماية دولية على مدينة القدس باعتبارها تتمتع بوضع دولي خاص.



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