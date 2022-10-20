"الديمقراطية" تنعى الشهيد التميمي وتؤكد أن خيار المقاومة الذي اختاره وحده الكفيل لكنس الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس ، بيانًا نعت فيه الشهيد عدي التميمي الذي استشهد مساء الأمس، خلال الاشتباك مع قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة (معالي أدوميم) ، والذي سبق وأن نفّذ عملية إطلاق نار عند حاجز مخيم شعفاط والتي أدت إلى مقتل مجندة في جيش الاحتلال واصابة جنديين آخرين قبل أحد عشر يومًا.وأضاف بيان الجبهة أن "استشهاد البطل عدي التميمي الذي ظل يقاوم حتى الرصاصة الأخيرة بالرغم من إصابته البليغة ، لهو دليل على شموخ الشباب الفلسطيني وإصرارهم وجرأتهم في مواجهة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ، وإصرارهم على الدفاع عن كرامته وسيادته على أرضه".ووجهت الجبهة "التحية للمقاومين وللشباب الذين خرجوا في مسيرات ليلية لتحية وتوديع الشهيد البطل عدي في العديد من المناطق ، وكذلك أشادت الجبهة وتوجهت بتحية التقدير الى العديد من القطاعات التي أعلنت الإضراب والحداد اليوم الخميس وكذلك الى مواقف لجان التنسيق الوطنية والاسلامية في العديد من المحافظات التي دعت الى فعاليات تهدف الى مواصلة وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال".وأكدت الجبهة في بيانها على أن "الشعب والشباب الفلسطسني قد اختار طريق المقاومة بكل أشكالها المتاحة سبيلا لتحقيق أهداف شعبنا في كنس الاحتلال والتحرر والاستقلال - بالرغم من جرائم الاحتلال وحصاره للمدن والبلدات والمخيمات وقطع طرق المواصلات وعربدة المستوطنين ، على النقيض من سياسة وخيارات القيادة الرسمية وسلطة الحكم الإداري الذاتي ورهاناتها الخاسرة التي تلحق أكبر الضرر بالمشروع الوطني ونضال شعبنا".واختتم بيان الجبهة بدعوة جميع القوى الوطنية والإسلامية الى مزيد من التوحّد في الميدان ، والى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي طالما دعت الجبهة والعديد من القوى الى تشكيلها لتؤطر وتقود نضال شعبنا وصولا به الى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني ضد الاحتلال.