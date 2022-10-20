العربية الفلسطينية بـ "الوسطى": نأمل إنهاء الانقـسام بعد توقيع المصالحة بالجزائر





وأضاف: أن الانقسام أرجع القضية الفلسطينية إلى الوراء ، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .



جاءت تصريحاته خلال استقبال الجبهة العربية الفلسطينية وفد حزب (فدا) الفلسطيني بمقرها اليوم لتهنئتها بذكرى الانطلاقة ال ٥٤ ،٢٩ علي التجديد.



وشدد أبو عريبان أن قضية الأسرى علي رأس أولويات القيادة الفلسطينية ، مبينا أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر جريمة حرب ضد الانسانية، داعيا الي تدويل القضية ، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بتقديم شكاوى ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته.



وتحدث أبو عريبان عن ذكرى الانطلاقة ال ٥٤ باقتضاب، لافتا إلى أن العربية الفلسطينية حملت الهم الوطني، وأخذت القرار السليم للحفاظ علي استقلالية القرار الفلسطيني ، و م .ت. ف ، ناقلا تحيات الأمين العام اللواء سليم البرديني.



من جهته أكد أبو مروان بدوان ، أمين سر المحافظة الوسطى لحزب فدا على متانة العلاقات بين الحزب والجبهة العربية الفلسطينية ، مشيرا إلي رصيدها في النضال الفلسطيني خلال ٥٤ عاما ، و ٢٩ على التجديد ، قائلا: "الجبهة لها تاريخ نضالي يكتب بحروف من ذهب" .







رام الله - دنيا الوطنقال محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى للجبهة العربية الفلسطينية: "نأمل إنهاء الانقـسـام بعد أن وقعت الفصائل الفلسطينية على إعلان المصالحة بالجزائر".