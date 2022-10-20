مسؤولون إسرائيليون: الحكومة الجديدة صاحبة قرار تطوير حقل "غاز غزة"
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الحكومة الجديدة، هي صاحبة قرار تطوير حقل "غاز غزة".
وقالت الصحيفة نقلاً عن وزيرة الطاقة كارين الهرار، ورئيس مجلس الأمن القومي، أيال حولاتا، استبعادهم أي إمكانية لتطوير حقل مارين للغاز قبالة سواحل غزة، حتى تبت الحكومة الجديدة في الأمر بعد الانتخابات.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مصادر لم تسمها، قولها إن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره.
وقالت الصحيفة، إن "المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً".
وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قال إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح اشتية في كلمة استهلّ فيها جلسة الحكومة، منتصف هذا الأسبوع، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز.
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