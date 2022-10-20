مسؤولون إسرائيليون: الحكومة الجديدة صاحبة قرار تطوير حقل "غاز غزة"

ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مصادر لم تسمها، قولها إن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره.





وقالت الصحيفة، إن "المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، وأن هناك تقدماً كبيراً".





وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قال إن الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة.



