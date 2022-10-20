شاهد: شبان يعاهدون عدي التميمي بالسير على خطاه

رام الله - دنيا الوطنشهدت عدة مدن في الضفة الغربية، مسيرات حاشدة جابت الشوارع والطرقات وهتفت تنديدا بجرائم الاحتلال ونصرة للشهيد عدي التميمي الذي اشتبك مع قوات الاحتلال حتى اللحظات الأخيرة، وبقي يطلق الرصاص حتى استشهاده.وخرج عشرات الشباب الفلسطينيين، مساء الأربعاء، في مسيرات عفوية جابت شوارع مدن رام الله وجنين وبيت لحم ومخيم شعفاط، حيث نددوا بتصفية التميمي وطالبوا بالرد.وعاهد الشباب خلال المسيرة الشهيد عدي التميمي بالسير على خطاه في العمل المقاوم ضد الاحتلال في مختلف أماكن تواجده.