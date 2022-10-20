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دولي

لماذا عارضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمضادات الدفاعية؟

لماذا عارضت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمضادات الدفاعية؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعارض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشدة تزويد أوكرانيا بأسلحة، ومنها منظومات دفاع جوي، تحسبا من أن يدفع ذلك روسيا إلى تزويد سورية بمنظومات مشابهة.

وذكرت صحيفة (هآرتس) أن هذه المعارضة تأتي في أعقاب طلب أوكرانيا أن تزودها إسرائيل بمنظومات دفاعية مضادة للطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها في أوكرانيا.

كما تخشى المؤسسة الأمنية من أن يؤدي إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي إلى تسببها بإسقاط الطائرات الروسية وقتل طيارين، حيث ستوجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أكد مؤخراً أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بهذه المنظومات، وشدد خصوصا على منظومات دفاعية.

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