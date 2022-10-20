"العربية الفلسطينية" تنعي الشهيد التميمي



وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، ان الشهيد التميمي تعبير حقيقي عن إرادة الشعب الفلسطيني وايمانه العميق بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، مؤكدة ان روح الشهيد التميمي ارتقت قمرا في سماء فلسطين يضيء لشعبنا طريق النضال حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية الثابتة المشروعة.



واضافت الجبهة ان الشهيد التميمي اثبت فشل المنظومة الأمنية الصهيونية التي فشلت بكل ادواتها وعنجهيتها وعلى مدى أكثر من عشرة أيام بعد تنفيذ العملية البطولية على حاجز شعفاط وما تبعها من حصار وتنكيل وبطش في مخيم شعفاط بحق أبناء شعبنا، ليرد عليها الشهيد البطل اليوم بهذه العملية البطولية على مغتصبة معاليه ادوميم ليؤكد للاحتلال ان بطشه وسياساته العدوانية لن تجلب له الامن، وان الطريق الأقصر والاوضح لتحقيق الامن والاستقرار هو بالإقرار بحقوق شعبنا وتمكينه من ممارساتها.



وتابعت الجبهة ان الشهيد عدي التميمي ليس مجرد حالة فردية وانما يجسد توجها كبيرا لدى أبناء شعبنا الذين يعانون الامرين من بطش الاحتلال وانتهاكاته على مرأى ومسمع من العالم الاخرس الذي لا يجرؤ حتى على ادانة الاحتلال او اتخاذ أي اجراء جدي بحقه يلزمه بوقف عدوانه على شعبنا، مما يدفعنا الى التأكيد ان كافة الخيارات مفتوحة امام شعبنا لانتزاع حريته وكنس الاحتلال الجاثم على صدره وارضه مهما بلغت التضحيات.



واهابت الجبهة بجماهير شعبنا الى اعتبار اليوم الخميس يوم غضب في كل مناطق التماس مع الاحتلال والمشاركة الفاعلة في عرس الشهيد التميمي للتأكيد للاحتلال ان دماء الشهداء لن تزيدنا الا إصرارا على مواصلة النضال والتمسك بحقوقنا المشروعة.



رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية الشاب عدي التميمي الذي استشهد خلال تنفيذه لعملية فدائية امام مستوطنة (معاليه ادوميم).