"الشعبية القيادة العامة" تنعى الشهيد عدي التميمي

رام الله - دنيا الوطنتنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" إلى جماهير شعبنا، بكل فخر واعتزاز، الشاب عدي التميمي، منفذ عملية شعفاط ، والذي استشهد أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار جديدة في مدينة القدس ، مساء اليوم الأربعاء.وتؤكد الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ما قام به الشهيد البطل عدي التميمي، من تنفيذٍ لعملية حاجز شعفاط البطولية والتي أدت لمقتل مجندة صهيونية وإصابة جندييْن آخرين، واستنفار للمنظومة الأمنية الصهيونية، على مدار عشرة أيام بحثاً عنه، والعودة لتنفيذ عملية بطولية جديدة، ما هو إلا دليلٌ على هشاشة الاحتلال وإفلاسه أمام إرادة وشجاعة أبناء شعبنا".وقالت "القيادة العامة": "إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ نزّف شهيدنا البطل عدي التميمي، نُعبِّر عن فخرنا بأبناء شعبنا، الذين يربكون الاحتلال الصهيوني بعملياتهم النوعية والمتجددة، ويذيقونه الضربات تلو الضربات، ولن نهدأ أو نستكين حتى دحره عن كامل أرضنا ومقدساتنا".