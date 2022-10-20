"الديمقراطية" تنعى الشهيد التميمي وتؤكد أن خيار المقاومة وحده الكفيل بكنس الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، بياناً نعت فيه الشاب عدي التميمي الذي استشهد مساء أمس الأربعاء خلال الاشتباك مع قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم)، والذي سبق وأن نفّذ العملية البطولية عند حاجز مخيم شعفاط التي هزّت أركان الاحتلال، والتي قتلت فيها مجندة في جيش الاحتلال واصابة جنديين آخرين قبل أحد عشر يوماً.وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "استشهاد البطل عدي التميمي الذي ظل يقاوم حتى الرصاصة الأخيرة بالرغم من إصابته البليغة، دليل على شموخ الشباب الفلسطيني وإصراره وجرأته في مواجهة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وجرائمهم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وإصراره على الدفاع عن كرامته وسيادته على أرضه".ووجهت الجبهة التحية للمقاومين وللشباب الذين خرجوا في مسيرات ليلية لتحية وتوديع الشهيد البطل عدي في العديد من المناطق، وكذلك أشادت الجبهة وتوجهت بتحية التقدير الى العديد من القطاعات التي أعلنت الإضراب والحداد اليوم الخميس، وكذلك الى مواقف لجان التنسيق الوطنية والإسلامية في العديد من المحافظات التي دعت إلى فعاليات تهدف لمواصلة المقاومة وتصعيدها ضد الاحتلال .وأكدت الجبهة في بيانها، أن الشعب والشباب الفلسطيني قد اختار طريق المقاومة بكل أشكالها المتاحة سبيلاً لتحقيق أهداف شعبنا في كنس الاحتلال والتحرر والاستقلال – بالرغم من جرائم الاحتلال وحصاره للمدن والبلدات والمخيمات وقطع طرق المواصلات وعربدة المستوطنين – ، على النقيض من سياسة وخيارات القيادة الرسمية وسلطة الحكم الإداري الذاتي ورهاناتها الخاسرة التي تلحق أكبر الضرر بالمشروع الوطني ونضال شعبنا.وختمت الجبهة بيانها بدعوة جميع القوى الوطنية والإسلامية لمزيد من التوحّد في الميدان، وإلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي طالما دعت الجبهة والعديد من القوى إلى تشكيلها لتؤطر وتقود نضال شعبنا وصولاً به إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني ضد الاحتلال.