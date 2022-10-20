مصر تطالب بوقف اعتداءات الاحتلال وبتدخل فوري للقوى الدولية

رام الله - دنيا الوطنقالت جمهورية مصر العربية إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية خاصة ما يجري في الضفة الغربية والقدس محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف.وطالبت بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.وحثت مصر القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، لتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.