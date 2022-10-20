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شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام التميمي بعد إصابته

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تطالب بتحقيق دولي بجريمة إعدام التميمي بعد إصابته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الامن بالتحقيق في ظروف اعدام الشاب عدي التميمي بعد اصابته برصاص امن مستوطنة معاليه ادوميم.

وأضافت الدائرة في بيان لها اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بان شريط الفيديو المبتور يخفي عملية اعدامه بعد اصابته وشل حركته، بالمفهوم العسكري، ويؤكد بانه تعرض لإطلاق النار بعد ان اصيب وبقي ملقا على الارض، حيث اظهرت صور لاحقة اصابته برصاصة في وجهه امر لم يكن له اي أثر في الفيديو قبل بتره".

وأكدت الدائرة "بأنه وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية، فان الشهيد عدي التميمي يتمتع بصفة المقاتل الشرعي والذي كفلت له هذه القوانين والاتفاقيات باعتباره اسير حرب، حقه في العلاج ومعاملته بطريقة إنسانية، امر انتهكته قوات الاحتلال مما يوجب على الأطراف الدولية صاحبة الشأن التحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية".

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