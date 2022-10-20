منتدى الإعلاميين يدين سحب مؤسسة تومسون رويترز جائزة "كورت شورك" من الصحفية حماد



وأعنت مؤسسة تومسون رويترز بلندن في بيان، عن سحب الجائزة من الصحفية شذى عن فئة “المراسل المحلّي”، وقالت رويترز “اتخذت المؤسسة وصندوق كورت شورك التذكاري القرار الصعب، بسحب جائزة الصحافة الممنوحة للصحفية الفلسطينية المقيمة في الضفة الغربية، شذى حماد”، ويأتي هذا القرار بعد تنديد من منظمة Honest Reporting الإعلامية الأمريكية-(الإسرائيلية)، بمنح مؤسسة تومسون رويترز للجائزة لحمّاد بزعم منشورات “معادية للسامية”.



وإذ يعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن تضامنه الكامل مع الزميلة شذى حماد، ليدعو مؤسسة تومسون رويترز للعدول عن قرارها الجائر، والانحياز للقيم الإنسانية النبيلة، وعدم التورط بدعم الاحتلال الإسرائيلي عبر الخضوع لإملاءاته، لاسيما في ظل السجل الإسرائيلي الحافل بالانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، وخرق الاحتلال الإسرائيلي المعتاد للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين واحترام حق حرية الرأي والتعبير.



ويطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين بممارسة الضغوط الجادة على مؤسسة تومسون رويترز لوقف انحيازها السافر لرواية الاحتلال الإسرائيلي عبر سحبها جائزة المراسل المحلي من الزميلة الصحفية شذى حماد، لاسيما في ظل السجل الحافل لفرسان الإعلام الفلسطيني على صعيد الجوائز الدولية المؤكدة على جدارتهم المهنية وتميزهم في العمل الصحفي.

ويرى في ذلك تجاوز للأعراف المهنية وأخلاقيات الصحافة، فضلاً عن كونه انحيازاً سافراً إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي الممعن في انتهاك حرية العمل الصحفي عبر قتل الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم بأشكال مختلفة، إذ مازالت دماء الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة والزميل نضال اغبارية تشهد على حجم الإجرام الإسرائيلي بحق فرسان الإعلام الفلسطيني.