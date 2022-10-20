(فدا) تدعو لاطلاع الرأي العام الفلسطيني على كل "صغيرة وكبيرة" بملف حقل الغاز





واستدرك (فدا) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لكن من المؤسف أن يتحول الأمر إلى تراشق إعلامي خصوصا في هذا الوقت الحساس والخطير والذي تتجه فيه كل أنظار شعبنا وجهوده نحو الميدان والتوحد فيه من أجل مواجهة المحتل وجرائمه".





وقال (فدا): إن الضجة المثارة بهذا الخصوص تؤكد من جديد على ضرورة المباشرة فورا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والمدخل لذلك بيان الجزائر الذي لم يجف الحبر الذي وقع به بعد.





ودعا الجميع إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتوحد مع جماهير الشعب في الميدان لصد العدوان الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن النقاش حول مآلات المال العام والثروات الوطنية العامة ومنها حقل الغاز في غزة حق للجميع بما في ذلك إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كل صغيرة وكبيرة تتصل بهذا الملف.