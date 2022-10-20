"المقاومة الشعبية": الصورة التي قدمها شهيد فلسطين التميمي مفخرة وطنية حقيقية

قال الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، أبو قاسم دغمش، إنه "ينعى بكل فخر واعتزاز وشموخ وإباء قمراً من أقمار فلسطين، الشهيد المطارٍد للاحتلال عدي التميمي".





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التميمي "مضى إلى لقاء ربه بعد أن لقن العدو دروساً في الجهاد والمقاومة والبطولة والفداء".



وتابع دغمش: أن "الصورة التي قدمها شهيد فلسطين، لهي مفخرة وطنية حقيقية، ومدعاة الاعتزاز بشباب فلسطين المنتفض في وجه الظلم والإرهاب الصهيوني، ودفاعاً عن مسجدنا الأقصى وعن أبناء شعبنا الفلسطيني، وهي بلا شك التعبير الحقيقي عن شعبنا ونضاله حتى الرمق الأخير".



وشدد على أن "البطل المقدام عدي التميمي، ترك خلفه حِملاً ثقيلاً بعده, وأمانة سنحملها جيلاً بعد جيل، و أن نتمسك ببندقيته ونهجه المقاوم حتى النفس الأخير فينا, وألا نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وحشد كل الطاقات لدحر هذا الاحتلال البغيض".



ودعا دغمش شباب فلسطين الثائر، "في ضفة العز والإباء، إلى تصعيد العمل المقاوم، ورفع وتيرة المواجهة مع العدو، واقتفاء أثر الشهيد البطل في مقاومة الاحتلال والخروج له في كل مكان, وجعل هذا اليوم وغداً، يوم غضب وثورة عارمة في كل فلسطين".



رام الله - دنيا الوطن