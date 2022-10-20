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وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات

وزير الصحة اللبناني يدقُّ ناقوس الخطر مع انتشار الكوليرا وازدياد الوفيات
وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
دّق وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، ناقوس الخطر معلناً عن وجود "انتشار واسع للكوليرا في البلاد خصوصاً في محافظتي الشمال والبقاع شرقاً"، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من المصابين ينتشرون في صفوف اللاجئين السوريين داخل المخيمات.

وقال الأبيض خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء: "بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين، وتم تسجيل حالات في مناطق جديدة منها زغرتا، شمال البلاد وزحلة، حوش الأمراء، قب الياس، بقاعا شرق البلاد، وتمنين التحتا، بشمرا، جنوبا".

وأشار الأبيض إلى أنّ "كميات لقاحات الكوليرا المتوافرة عالمياً قليلة بسبب تواجد بؤر عدّة للكوليرا، لكننا حصلنا على وعد بتأمين كمياتٍ من اللقاحات".

وكشف الوزير اللبناني عن تسجيل ثمانين إصابة جديدة بالوباء ما يرفع العدد التراكمي للحالات المسجلة إلى 169 حالة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).

وأكد أن "يونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) أمّنت كمية من المازوت تستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع (شرق) والشمال، لنتخلص من أي مياه يمكن أن تكون ملوثة".

وأوضح الأبيض أن "المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوثة بعد فترة، ومن المهم تأمين طاقة كهربائية لمحطات ضخ المياه، لتأمين المياه النظيفة"، داعياً وزارة الطاقة والمياه في لبنان للقيام بواجبها حيال ذلك على وجه السرعة.

وذكر أن الوزارة تعمل على تجهيز مستشفى ميداني في منطقة عرسال الحدودية شرق البلاد، وهناك ثماني مستشفيات ميدانية جاهزة تُوزّع عليها المستلزمات العلاجية والأمصال وأن التعاون جار بين وزارتي الصحة والزراعة لفحص المزروعات.

كما دعا المنظمات الدولية التي تعمل مع النازحين إلى" تحمل مسؤولياتهم لتأمين المياه النظيفة والمستلزمات واللقاحات وتنظيف الحفر الصحية لأن المخيمات هي المكان الأساسي الذي ينتشر فيه الوباء".

وأوضح الوزير أن العبء الأكبر ملقى على عاتق مستشفى حلبا الحكومي شمال البلاد، وقال: "هناك حالات في مستشفى طرابلس والمنية، و33 حالة موجودة في مستشفيات المنطقة بعضها مؤكد والبعض الآخر ينتظر النتائج منها ست حالات في العناية المركزة".

ونصح الوزير الأبيض من يعانون من أعراض "بأن يحصلوا على المساعدة الطبية في أقرب وقت أو يتصلوا على الخط الساخن 1787 علما أنه سيتم تخصيص خط ساخن ثان مع الصليب الأحمر اللبناني للمساعدة على نقل الحالات إلى المستشفيات.

وأمس الأربعاء، كشفت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير رسمي ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا في البلاد إلى 169، بعد تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية.

كما رصد التقرير ارتفاع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالكوليرا إلى خمس بعد إعلان وفاتين جديدتين خلال اليومين الماضيين.

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