الصومال: 19 قتيلاً في تفجيرين انتحاريين وسط البلاد





رام الله - دنيا الوطنقُتل 19 شخصاً بينهم سبعة مسلحين، الأربعاء، جراء تفجيرين انتحاريين وعملية عسكرية في إقليم هيران وسط الصومال، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) عن مسؤول سوداني.وقال المسؤول في مدينة جللقسي لـ(أناضول) إن: "مدينتي جللقسي وبولابورتي في إقليم هيران شهدتا اليوم (الأربعاء) تفجيرين انتحاريين استهدفا نقطة تفتيش أمني وجسرا فوق نهر شبيلى".وأوضح المسؤول أن "التفجير الأول استهدف نقطة تفتيش أمنية عند مدخل مدينة جللقسي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وخلف 11 قتيلاً بينهم عمدة المدينة آدم محمد عيسى، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة".أما "التفجير الثاني فنُفذ بواسطة توك توك (عربة ذات ثلاث عجلات) واستهدف جسراً في مدنية بولابورتي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وتدمير أجزاء كبيرة من الجسر"، وفق ما نقلت (الأناضول).وأمس الأربعاء، نقلت إذاعة (مقديشو) الحكومية عن مصادر أمنية لم تسمها إن الجيش نفذ عملية عسكرية في قرى وبلدات بالقرب من بلدة "نور فارح" في هيران، وقتل سبعة من عناصر حركة الشباب.يشار إلى أن بعض مناطق جنوب ووسط الصومال تشهد عمليات أمنية تنفذها القوات الحكومية بالتعاون مع قوات عشائرية ضد مسلحي "الشباب"، ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة".