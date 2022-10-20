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شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

"المنظمات الأهلية" تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 تعلن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الاضراب العام والشامل في مؤسساتها استجابة لنداء القوى الوطنية والاسلامية والدعوات الصادرة عن الفعاليات الشعبية لاعلان الاضراب اليوم الخميس 20-10 يشمل عمل المؤسسات الاهلية تأكيدا لدورها الاساس في الدفاع عن الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تطالب الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالعمل فورا على وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة بوحدة وطنية تضم جميع المكونات، والعمل على اطلاق الحملات الواسعة لكسر الحصار عن المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال وخصوصا في نابلس، وشعفاط، وعناتا ومناطق القدس المحتلة، وتدعو الى اطلاق حملات المناصرة المحلية وكشف جرائم الاحتلال من عمليات قتل واعدام ميداني او تصعيد عدواني بحق المدنيين العزل كما تشدد على أهمية الوحدة وانهاء الانقسام الداخلي فورا.

وتطالب الشبكة بالعمل على المستوى الدولي لتوفير حماية فورية للشعب الفلسطيني ومعاقبة ومحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها المتواصلة وسياسة العقوبات الجماعية، والانتهاكات الصارخة في الاراضي الفلسطينية  المحتلة.

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