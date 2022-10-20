حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

رام الله - دنيا الوطننعت حركة حماس الشاب عدي كمال التميمي من بلدة عناتا بالقدس، والذي استشهد مساء اليوم الأربعاء، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار وإصابته مستوطنًا، على مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم)، شرق مدينة القدس، بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط .وأكدت الحركة في بيان لها، على أن "هذه العملية الجديدة، واستبسال البطل التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال، يثبت أركان ثورة شعبنا ضد الاحتلال المجرم، ويبعث برسالة التحدي له من قلب القدس".وشددت على أن "العملية تنذر الاحتلال بأيام سوداء يُستهدف فيها جنودهم وحراس مستوطناتهم وقطعانهم المعربدة في بقاعنا الطاهرة، ويحوّل جبروتهم وغطرستهم إلى مهزلة بأيدي مقاومينا الأبطال".وقالت: "إنّ القدس ورجالها وهم يرسمون ملاحم العزة ويضربون الأنموذج في مجابهة المحتل برغم منظومته الأمنية وإجراءاته العسكرية المتطورة، ينتصرون لنداء المسجد الأقصى ويؤكدون قدسيته وأحقية شعبنا فيه مسجدًا خالصًا للمسلمين، ولا حق للاحتلال فيه إلى الأبد".وتوجهت حماس بالتحية لشعفاط ورجالها الأشداء، ولروح الشهيد البطل عدي التميمي النموذج المقاوِم الملهم، والعزاء لعائلته ومحبيه.وجددت الدعوة لتفعيل كافة الأدوات لحماية الأقصى وفي مقدمتها الرباط وشد الرحال وتصعيد المقاومة الشاملة.