الرئيس الأمريكي يقرر سحب 15 مليون برميل من الاحتياطي الإستراتيجي

رام الله - دنيا الوطنقرر الرئيس الأميركي جو بايدن سحب 15 مليون برميل نفط لضخها بالسوق المحلية، في محاولة جديدة لخفض أسعار الوقود بهدف إبقائها تحت السيطرة، في إطار خطة تشمل زيادة الإنتاج بالتوازي مع التحول إلى الطاقة النظيفة.وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن بلاده ستزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط، حيث تحتاج إلى زيادة إنتاجها من النفط دون تأخير.وأضاف: "وضعنا خطة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد السحب منه، سنشتري النفط من الخارج لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).ونفى بايدن أن يكون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لأسباب انتخابية، مؤكداً أنه وجه المسؤولين في أميركا للعمل على تخفيض أسعار الوقود.وأعلن الرئيس الأميركي عن ثلاث خطوات لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين في بلاده، مضيفاً أن "شركات النفط حققت أرباحاً لم تحققها منذ 17 عاماً، و70 دولاراً لبرميل النفط سعر مناسب".ودعا بايدن الكونغرس لتمرير تشريعات التحول إلى الطاقة النظيفة، وأعلن عن استثمار 96 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن البحث عن بدائل نظيفة للطاقة يحتاج إلى وقت طويل.