مباشر | تغطية صحفية: أهالي الشهيد الفتى محمد نوري يلقون نظرة الوداع الأخيرة عليه


شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، أن شعبنا الفلسطيني في كافة الميادين، في جناحي الوطن (48 + 67) وفي المهاجر ومناطق الشتات، يقف موحداً خلف مقاومته الباسلة ضد الاحتلال والاستيطان، ولن ترهبه تهديدات لابيد وغانتس، خاصة بعد أن رسم شعبنا، بقراره الحرّ خياره السياسي والوطني، بتحرير أرضه من الاحتلال، وطرد المستوطنين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مقاومتنا لا تمارس العنف، بل هي تدافع عن كرامة شعبنا، وسيادته على أرض دولته في مواجهة العنف الدموي لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، والذي تجاوز كل الخطوط الحمر، وانتهك القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وشرعة حقوق الإنسان.

وقالت الجبهة: إن الاحتلال يحاول على الدوام أن يكرر في عدوانه على شعبنا، ما اقترفه سابقاً من جرائم، دون أن يحقق مبتغاه وأهدافه الاستعمارية، وإن الحصار المفروض على نابلس وعلى جنين، سيكون الرد عليه اتساع مساحات ودوائر وأساليب المقاومة، إلى أن يحمل لابيد وغانتس عصاهما، ويرحلا ذليلين عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية.

وختمت الجبهة  بدعوة الأجهزة الأمنية أن تشكل درعاً واقياً لشعبنا ومقاومته في وجه الاحتلال وعصابات الاستيطان، وأن ترفض أية إجراءات تخدم سياسة التنسيق الأمني.

أخبار ذات صلة

بالصور: &#34;التعليم&#34; بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

بالصور: "التعليم" بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

"المنظمات الأهلية" تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

تفاصيل اجتماع غانتس ورئيس (شاباك) حول الأوضاع بالضفة

تفاصيل اجتماع غانتس ورئيس (شاباك) حول الأوضاع بالضفة

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالصور: &#34;التعليم&#34; بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

بالصور: "التعليم" بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

"المنظمات الأهلية" تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتى

منوعات

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

عربي

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق