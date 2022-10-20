بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التميمي استشهد و"هو يقاوم ببسالة وشجاعة حتى الرمق الأخير في ملحمة بطولية بكل معنى الكلمة".



وتابع: أن "مشهد استشهاد التميمي بطل عملية شعفاط يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا في كل مكان ولن يتنازل عنه ويعبر عن روح الشباب الثائر المنتفض في وجه المحتل الغاصب الذي يرتكب أبشع صور الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".



وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني سيبقى في كل المدن والقرى والمخيمات صامداً مرابطاً على أرضه مدافعا عن مقدساته حتى ينال حقه المشروع بالحرية والعودة".

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د.أحمد بحر، إلى الشعب الفلسطيني، الشاب عدي التميمي الذي استشهد مساء أمس.