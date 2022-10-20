تفاصيل اجتماع غانتس ورئيس (شاباك) حول الأوضاع بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، أنها أجرى مساء أمس الأربعاء، تقييماً للوضع في الضفة الغربية مع رئيس جهاز (شاباك) رونين بار.وأعرب غانتس خلال اللقاء، عن تقديره للنشاط في الأسابيع الماضية مع الجيش الإسرائيلي و"حرس الحدود" ضد فرق إطلاق النار والمسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.وأضاف، "من المهم جدًا مواصلة الجهد العملياتي الشامل وخاصة في مواجهة التحريض على الشبكات الاجتماعية".يأتي ذلك، عقب الإعلان عن استشهاد المطارد الفلسطيني عيد التميمي (منفذ عملية شعفاط)، خلال تنفيذه عملية إطلاق نار جديدة قرب مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق القدس.