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شؤون فلسطينية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية
فريق Green Gold من جامعة النجاح
رام الله - دنيا الوطن
شارك فريق Green Gold مؤسس شركة EcoSpire بنهائيات مسابقة Hult Prize لعام 2022، وقام بتمثيل جامعة النجاح الوطنية وفلسطين في الحدث الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد دعوتهم للحضور كمؤسسي الفريق الفائز بالمسابقة لعام 2021. وأقيم الحدث في أيلول كجزء من اللقاء السنوي العالمي لمبادرة بيل كلينتون في نيويورك.

حيث فاز فريق Green Gold من جامعة النجاح الوطنية في المرحلة النهائية لمسابقة Hult Prize العالمية  ٢٠٢١ بعد منافسته مع أكثر من 3000 جامعة حول العالم، وتكون الفريق من كل من  لارا الخطيب، ووليد التيتي من قسم هندسة الحاسوب، والطالبة ميثلون صباغ من قسم الطب البشري.

وتقوم فكرة فريق Green Gold على استغلال الفضلات الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون (الجفت) لاستخراج السليلوز الذي يدخل في صناعة الورق والكرتون وغيرها، حيث أن فكرة الفريق بذلك تقدم حلاً لفكرة التحدي الذي طرحته المسابقة وهو تحويل الطعام إلى أداة لتغيير العالم تحت عنوان Food for Good.

يذكر أن Hult Prize هي المؤسسة الأولى حول العالم في مجال التعليم الريادي والتعليم التأثيري وتأسست عام 2010، وتضم أكثر من 3000 جامعة حول العالم في أكثر من 121 دولة. وتطرح المسابقة في كل عام تحدياً يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لتشجيع الطلبة على تقديم أفكار لمشاريع ريادية تخدم المجتمع وتحقق لهم الربح المادي، ليحصل الفريق الفائز في النهاية على استثمار بقيمة مليون دولار أمريكي كرأس مال لمشروعه.

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