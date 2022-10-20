السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق



ويوم الاثنين الماضي، فرضت السلطات السودانية حظر تجول ليلي في منطقة ود الماحي.



وأسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص عن مقتل 13 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.



يشار إلى أن الهوسا هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض لكن القبيلة ترفض هذا العرف.





رام الله - دنيا الوطنأسفرت اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق السودانية عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، مساء الأربعاء، بسبب النزاع المستمر على الأرض.ونقلت (وكالة فرانس برس) عن مصدر طبي، قوله: "تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي"، فيما أفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول خمس جثث و10 جرحى إلى المؤسسة.وقال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفاً "استخدمت أسلحة وأحرقت منازل"، فيما أكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).