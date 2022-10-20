(مركزية فتح) تجتمع ظهر الخميس لبحث هذه الملفات

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا تشاوريًا لها، عند الساعة الواحدة ظهرًا.وأوضح صيدم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن الاجتماع يأتي لبحث التطورات الميدانية في ظل التصعيد الاسرائيلي المستمر، ومراجعة الخُطوات التي أُقرّت في الساعات، والأيام القليلة الماضية.وأضاف: "كما سيتم مناقشة التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، وغيرها من القضايا الداخلية، والوطنية".وأوضح صيدم: "نُريد أن نطّلع على تفاصيل ما جرى في الجزائر، خصوصا بعد عودها وفد فتح قبل أيام قليلة، حيث سيتم الاتفاق على آليات من أجل تعجيل المصالحة، وتحديد الخطوات العملية لها".