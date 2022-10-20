مباشر | تغطية صحفية: أهالي الشهيد الفتى محمد نوري يلقون نظرة الوداع الأخيرة عليه


شؤون فلسطينية

(مركزية فتح) تجتمع ظهر الخميس لبحث هذه الملفات

(مركزية فتح) تجتمع ظهر الخميس لبحث هذه الملفات
مركزية فتح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، صباح اليوم الخميس، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا تشاوريًا لها، عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وأوضح صيدم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أن الاجتماع يأتي لبحث التطورات الميدانية في ظل التصعيد الاسرائيلي المستمر، ومراجعة الخُطوات التي أُقرّت في الساعات، والأيام القليلة الماضية.

وأضاف: "كما سيتم مناقشة التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، وغيرها من القضايا الداخلية، والوطنية".

وأوضح صيدم: "نُريد أن نطّلع على تفاصيل ما جرى في الجزائر، خصوصا بعد عودها وفد فتح قبل أيام قليلة، حيث سيتم الاتفاق على آليات من أجل تعجيل المصالحة، وتحديد الخطوات العملية لها".

أخبار ذات صلة

بالصور: &#34;التعليم&#34; بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

بالصور: "التعليم" بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

"المنظمات الأهلية" تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

تفاصيل اجتماع غانتس ورئيس (شاباك) حول الأوضاع بالضفة

تفاصيل اجتماع غانتس ورئيس (شاباك) حول الأوضاع بالضفة

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالصور: &#34;التعليم&#34; بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

بالصور: "التعليم" بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد عدي التميمي

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

"المنظمات الأهلية" تعلن الإضراب الشامل في مؤسساتها اليوم الخميس

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

حماس: استبسال التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال يبعث برسالة التحدي

&#34;الديمقراطية&#34;: مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

"الديمقراطية": مقاومة شعبنا سوف تمتد لكل شبر من أرض الوطن

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

بحر: مشهد استشهاد التميمي يؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

فريق Green Gold من جامعة النجاح يمثل فلسطين بنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم فتى

منوعات

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

تطورات جديدة بقضية فارس كرم وميريام فارس.. إلى أين وصلت؟

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد كيف رد محمد رمضان على تقليده لنور الشريف في مسلسله الجديد

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

شاهد: مبارك الهاجري يفاجئ جمهوره حول قراره بالزواج على أحلام الشامسي

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

تعرف على سارة الطباخ المتهمة الأولى بقضية شيرين عبدالوهاب

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

شاهد: ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها بعمل درامي جديد

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

للمرة الأولى.. تامر حسني يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: إعلامي مصري يفتح نيرانه على حسام حبيب بسبب شيرين عبدالوهاب

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: مصطفى كامل يكشف عن طريقة دعم أنغام المفاجِئة لوالدة شيرين وأطفالها

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: رزان مغربي تفاجئ جمهورها بهذا الخبر المنتظر

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

عربي

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

السودان: 15 قتيلاً مع تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق