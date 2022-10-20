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شؤون فلسطينية

(عرين الأسود) تعلن ردها الأولي على استشهاد عدي التميمي

(عرين الأسود) تعلن ردها الأولي على استشهاد عدي التميمي
عرين الأسود
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مجموعة (عرين الأسود) فجر اليوم الخميس، عن ردّها الأولي على استشهاد عدي التميمي برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان لها "تمكن مُقاتلي عرين الأسود وقبل بزوغ فجر اليوم من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية وأمطروا القوة بوابل كثيف من الرصاص مُحققين فيها بالغ الإصابات".

وأضافت "في نفس التوقيت كان بانتظار قوات الاحتلال الراجلة بمحيط حاجز ١٧ العسكري قوة من مُقاتلي عرين الأسود التي أطلقت وابل كثيف من الرصاص على القوة محققه إصابات مؤكده بالقوة".

وتابعت "كانت في وقت سابق قد كمنت قوة من عرين الأسود لجنود الاحتلال بالقرب من بلدة دير شرف الصامدة وأطلقت عليها وابل من الرصاص وحققت إصابات مؤكده وانسحب كافة مُقاتلين العرين لقواعدهم بسلام"

وأوضحت في بيانها "هذا وقبل بزوغ الفجر أما بعد طلوع الشمس فللعرين قول آخر بإذن الله إن دماء عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودا لبركان لن يخمده الا الله".

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