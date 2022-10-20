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بالصور: الإضراب الشامل يعم القدس والضفة حدادا على الشهيد التميمي

بالصور: الإضراب الشامل يعم القدس والضفة حدادا على الشهيد التميمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عم الإضراب الشامل صباح اليوم الخميس، 20 تشرين الأول، 2022، محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة؛ تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وكان الشاب عدي التميمي (22 عاما)، قد استشهد مساء أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس الشهيد التميمي من مخيم شعفاط، وأعلنت اليوم الخميس، يوم حداد وإضراب تجاري على روحه، ويوم "نفير عام" في كل أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، ووقفة حداد في كافة المدارس.





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