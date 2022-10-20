فتح لـ"دنيا الوطن": عوائد حقل الغاز قبالة شواطئ القطاع لشعبنا والمسؤول عنه القيادة الشرعية

خاص دنيا الوطن- رزان أبو زيـدتحدث الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، حول أحقية ملكية حقل (غزة مارين)، والأموال التي ستعود منه، في ظل استمرار المناقشات المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بشأنه.وقال حمايل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "أموال عائدات حقل (غزة مارين1) تخص الشعب الفلسطيني"، مشددًا أن المسؤول عنه القيادة الشرعية والحكومة الفلسطينية لشعبنا.وحول إمكانية أن يُحْدث حقل (غزة مارين1) خلافًا بين الفصائل، أكد أن حل هذه القضية يتم من خلال المصالحة الفلسطينية، بحيث أنه لن يكون هنالك ثغرات وأي خلافات بين الفصائل.وشدد الناطق باسم حركة فتح، أن المطلوب من شعبنا دعم جهود المصالحة، وكذلك الفصائل والالتفات لمصلحة الشعب والأطر القانونية والرسمية بعيدًا عن أي "مناكفات".وأضاف حمايل أنه "يوجد نظام ودستور فلسطيني يعتبر سيد الموقف"، متابعًا أن "من يريد الاعتداء ضمن معادلات معينة فالشعب الفلسطيني لن يسمح له، وأن دور الفصائل تقديم الدعم الصحيح للحفاظ على حقوق شعبنا لكي تكون بمسارها الصحيح".والجدير بالذكر، أن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، صرح أمس الثلاثاء، عبر قناة (الشرق) السعودية، بأن أموال وعائدات حقل (غزة مارين1)، لن تكون خاضعة لـ "المحاصصة السياسية"، كما وأنه لن نخضع لابتزاز حركة حماس بهذا الشأن.