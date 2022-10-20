قلقيلية: وفاة موقوف في أحد مراكز الأمن منتحرا

رام الله - دنيا الوطنأعلن المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، وفاة المواطن محمد طارق البنا (27 عاما) من سكان قلقيلية، وتعود أصوله إلى مدينة نابلس، الذي وجد منتحرا في أحد مراكز الأمن الفلسطيني.وأوضح دويكات وفق الوكالة الرسمية، أن المواطن البنا تم توقيفه بعد صدور عدة مذكرات اعتقال بحقه على قضايا جنائية.وأشار إلى أنه تم إبلاغ مؤسسات حقوق الإنسان، والنيابة العامة التي بدورها باشرت التحقيق في الحادثة، للوقوف على ملابسات الوفاة والإعلان عن النتائج.