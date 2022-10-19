شؤون فلسطينية

قاوم حتى اللحظة الاخيرة.. فيديو يوثق استشهاد الشاب عدي التميمي

رام الله - دنيا الوطن
استشهد الشاب المطارد، عدي التميمي، مساء اليوم الأربعاء، عقب تنفيذه لعملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي العملية الثانية التي ينفذها الشهيد التميمي خلال أسبوعين.

وأثار فيديو تداولته وسائل إعلام إسرائيلية للحظة استشهاد الشاب التميمي، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مقاومة التميمي وإطلاقه النار على جنود الاحتلال حتى استشهاده.

وأعلن جيش الاحتلال، استشهاد التميمي، عقب إطلاقه النار على حراس مستوطنة (معاليه أدوميم)، قرب القدس، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح.

 

بدوره، عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، على استشهاد المطارد عدي التميمي عقب تنفيذه لعملية معاليه أدوميم شرق القدس.

وقال لبيد: "أهنئ قوات الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود بعد تصفية عدي التميمي خلال تنفيذه لهجوم آخر بعد عملية حاجز شعفاط، لن نهدأ أو نرتاح حتى نلقي القبض على كل من يضر بالاسرائيليين وجنود الجيش وسنعمل بدون تردد ضد الإرهاب".

من جانبه، قال وزير الجيش بيني غانتس: "أشيد بحراس الأمن الذين قاموا بتصفية عدي التميمي الذي نفذ عملية شعفاط -ونفذ اليوم عملية معاليه أدودميم-، سنضع أيدينا على كل الإرهابيين ومرسليهم، وسنتصرف أينما ومتى لزم الأمر".

وكان الشاب التميمي، قد أطلق النار على حاجز شعفاط، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ما أدى إلى مقتل مجندة، وإصابة عدة جنود آخرين.

ونفذت قوات الاحتلال، عمليات مداهمة واعتقال واسعة بحثاً عن التميمي، واعتقلت والدته، قبل أن ينفذ عملية الليلة ضد حراس المستوطنة.

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