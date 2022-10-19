شؤون فلسطينية

حماس تعقب على استشهاد المطارد عدي التميمي

حماس تعقب على استشهاد المطارد عدي التميمي
لحظة استشهاد عدي التميمي
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء، على عملية معاليه أدوميم شرق القدس، والتي نفذها المطارد عدي التميمي واستشهد فيها برصاص الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم "يتوهم الاحتلال بأن استشهاد البطل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط، يمكن أن يوقف هذه الانتفاضة المتصاعدة".

وأضاف قاسم "سيبقى البطل الشهيد عدي التميمي أيقونة وطنية فلسطينية، يمثل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل، وبسالة المقاتل المستعد للتضحية بأغلى ما يملك".

وتابع "سنكون دائما بانتظار عدي جديد يواصل القتال ضد هذا المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وتابع "يحاول الاحتلال أن يرمم صورته جيشه وأجهزته الأمنية، عبر الاحتفال بقتل الشهيد عدي التميمي، لكن فرحته لن تطول لأن الشباب الثائر سيواصل ثورته المجيدة".

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