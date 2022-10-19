"العمل" بغزة توضح آلية اختيار الخريجين المستفيدين من مشروع (صمود 2)

رام الله - دنيا الوطنأصدر وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الأربعاء، توضيحاً هاماً بخصوص مشروع التشغيل المؤقت (صمود 2) لتشغيل الخريجين.وأكد الغصين أنه بناءً على قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية اليوم، تم اعتماد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صمود 2.وأوضح أن المشروع يستهدف الخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والمسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل ورابط الجودة.وذكر أنه سيستفيد من المشروع 600 خريج/خريجة موزعين بتوزيع نسبي مدروس على مناطق قطاع غزة، ومن قائمة الدور العام بنسبة 5٪ من ذوي الإعاقة، 25٪ إناث والباقي ذكور.وبيّن أن الخريجين سيعملون على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر في القطاع الأهلي والخاص، مؤكدةً أنه سيتم إرسال رسائل للمستفيدين من المشروع خلال الأيام المقبلة.وجدد الغصين تأكيد على السعي الدائم للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن عمل، في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات.