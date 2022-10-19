شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة توضح آلية اختيار الخريجين المستفيدين من مشروع (صمود 2)

"العمل" بغزة توضح آلية اختيار الخريجين المستفيدين من مشروع (صمود 2)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الأربعاء، توضيحاً هاماً بخصوص مشروع التشغيل المؤقت (صمود 2) لتشغيل الخريجين.

وأكد الغصين أنه بناءً على قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية اليوم، تم اعتماد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صمود 2.

وأوضح أن المشروع يستهدف الخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم المتوسط، والمسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل ورابط الجودة.

وذكر أنه سيستفيد من المشروع 600 خريج/خريجة موزعين بتوزيع نسبي مدروس على مناطق قطاع غزة، ومن قائمة الدور العام بنسبة 5٪ من ذوي الإعاقة، 25٪ إناث والباقي ذكور.

وبيّن أن الخريجين سيعملون على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر في القطاع الأهلي والخاص، مؤكدةً أنه سيتم إرسال رسائل للمستفيدين من المشروع خلال الأيام المقبلة. 

وجدد الغصين تأكيد على السعي الدائم للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن عمل، في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات.

أخبار ذات صلة

حماس تعقب على استشهاد المطارد عدي التميمي

حماس تعقب على استشهاد المطارد عدي التميمي

استشهاد المطارد عدي التميمي عقب تنفيذه عملية جديدة شرق القدس المحتلة

استشهاد المطارد عدي التميمي عقب تنفيذه عملية جديدة شرق القدس المحتلة

استشهاد شاب وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار شرق القدس

استشهاد شاب وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار شرق القدس

&#34;الإعلام&#34;: رحيل الصحفي أبو عون خسارة للصحافة الفلسطينية

"الإعلام": رحيل الصحفي أبو عون خسارة للصحافة الفلسطينية

الحكومة تعلن رغبتها إنشاء محطات طاقة شمسية وتدعو المستثمرين للتقدم

الحكومة تعلن رغبتها إنشاء محطات طاقة شمسية وتدعو المستثمرين للتقدم

الثقافة تختتم فعاليات ملتقى فلسطين للقصة بثلاث ندوات في عدة محافظات

الثقافة تختتم فعاليات ملتقى فلسطين للقصة بثلاث ندوات في عدة محافظات

غزة: ورشة عمل حول الإهمال الطبي وإنقاذ الأسير أبو حميد

غزة: ورشة عمل حول الإهمال الطبي وإنقاذ الأسير أبو حميد

أبو حلبية: قرار أستراليا خطوة في الاتجاه الصحيح

أبو حلبية: قرار أستراليا خطوة في الاتجاه الصحيح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلام&#34;: رحيل الصحفي أبو عون خسارة للصحافة الفلسطينية

"الإعلام": رحيل الصحفي أبو عون خسارة للصحافة الفلسطينية

الحكومة تعلن رغبتها إنشاء محطات طاقة شمسية وتدعو المستثمرين للتقدم

الحكومة تعلن رغبتها إنشاء محطات طاقة شمسية وتدعو المستثمرين للتقدم

الثقافة تختتم فعاليات ملتقى فلسطين للقصة بثلاث ندوات في عدة محافظات

الثقافة تختتم فعاليات ملتقى فلسطين للقصة بثلاث ندوات في عدة محافظات

غزة: ورشة عمل حول الإهمال الطبي وإنقاذ الأسير أبو حميد

غزة: ورشة عمل حول الإهمال الطبي وإنقاذ الأسير أبو حميد

أبو حلبية: قرار أستراليا خطوة في الاتجاه الصحيح

أبو حلبية: قرار أستراليا خطوة في الاتجاه الصحيح

&#34;التربية&#34; تتسلم أجهزة حواسيب من مؤسسة الحق في اللعب

"التربية" تتسلم أجهزة حواسيب من مؤسسة الحق في اللعب

وفد رجال أعمال الضفة يختتم جدول أعمال اليوم الأول من زيارته لغزة

وفد رجال أعمال الضفة يختتم جدول أعمال اليوم الأول من زيارته لغزة

مجلس النواب الأردني: نثمن قرار أستراليا وقف نقل سفارتها إلى القدس

مجلس النواب الأردني: نثمن قرار أستراليا وقف نقل سفارتها إلى القدس

منوعات

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

شاهد: الدكتورة خلود تفاجئ متابعة وترد على تعليقها السلبي

الموت يفجع نزار أبو حجر &#34;أبو غالب&#34; بأقرب الناس له

الموت يفجع نزار أبو حجر "أبو غالب" بأقرب الناس له

شاهد: يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

شاهد: يزن خليل يحدث ضجة بتصريحاته الجريئة عن مشاهده بالقُبلات

شاهد: فنانة مصرية تحدث جدل بديانات عائلتها

شاهد: فنانة مصرية تحدث جدل بديانات عائلتها

شاهد: محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل جديدة بقضية حبسها بالمشفى

شاهد: محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن تفاصيل جديدة بقضية حبسها بالمشفى

شاهد: وفاء عامر تعلق للمرة الأولى على أزمة طلاق شقيقتها آيتن

شاهد: وفاء عامر تعلق للمرة الأولى على أزمة طلاق شقيقتها آيتن

شاهد: وفاة فنان شهير أثناء غنائه على المسرح بشكل مفاجئ

شاهد: وفاة فنان شهير أثناء غنائه على المسرح بشكل مفاجئ

شاهد: إلهام شاهين تفاجئ الوسط الفني ومتابعيها بهذا القرار الجريئ

شاهد: إلهام شاهين تفاجئ الوسط الفني ومتابعيها بهذا القرار الجريئ

شاهد: منى السابر تشمت بطليق دنيا بطمة برسائل مبطنة

شاهد: منى السابر تشمت بطليق دنيا بطمة برسائل مبطنة

شاهد: درجة الشبه الصادمة بين حلا شيحة وشقيقتها الصغرى

شاهد: درجة الشبه الصادمة بين حلا شيحة وشقيقتها الصغرى

عربي

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

تفاصيل لقاء الفصائل الفلسطينية بالرئيس السوري

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

رئيس فريق التفاوض المصري مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يعلن أسباب فشل التوصل لاتفاق

سهيل المزروعي: قرارات &#34;أوبك+&#34; مرتبطة بأساسيات العرض والطلب

سهيل المزروعي: قرارات "أوبك+" مرتبطة بأساسيات العرض والطلب