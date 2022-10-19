استشهاد شاب وإصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار شرق القدس

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي القدس المحتلة.وقبل استشهاده برصاص الاحتلال تمكن الشاب من إطلاق النار على الجنود وإصابة أحدهم بجراح.وتركت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني ينزف في المكان دون السماح لطواقم الإسعاف التي كانت في المنقطة بإنقاذه.وشهدت المنطقة استنفاراً لقوات الاحتلال خشية من وجود مساعدين لمنفذي العملية الفدائية.