الحكومة تعلن رغبتها إنشاء محطات طاقة شمسية وتدعو المستثمرين للتقدم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الفلسطينية، من خلال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، عن رغبتها إنشاء محطات طاقة شمسية متوسطة القدرة، عبر الصحف ووسائل الإعلام المحلية.ودعت الحكومة المستثمرين المهتمين في مشاريع الطاقة المتجددة للتقدم بالتعبير عن الاهتمام على أساس التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والنقل (BOT) لإنشاء محطات الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، كما تتيح لمنتجي الطاقة المستقلين المحليين والدوليين الفرصة للمشاركة في عطاءات تنافسية، للدخول في اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية بقدرات تتراوح بين 3-10 ميجاواط للمحطة الواحدة وبقدرة إجمالية تصل إلى 93 ميجاواط في الضفة الغربية.ويأتي الإعلان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبعد استكمال الدراسات والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، ويصب المشروع في صلب استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتنويع مصادر الحصول على الطاقة.