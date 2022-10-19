أبو حلبية: قرار أستراليا خطوة في الاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي بغزة أحمد أبو حلبية :"إن إلغاء أستراليا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني وإلغاء نقل سفارتها إلى القدس، خطوة في الاتجاه الصحيح".وأضاف أبو حلبية "أن أستراليا سابقًا من خلال حكوماتها اليمينية المتعاقبة، كان لها دور داعم للكيان الصهيوني، وتوجهت سابقًا لنقل السفارة الأسترالية إلى القدس"، معتبرًا إلغاء ذلك تصحيح لما قامت به الحكومات السابقة.وطالب أبو حلبية كل الدول التي نقلت سفارتها الى القدس، أن تعيد النظر بهذا القرار، لأن ذلك يعني دعم الاحتلال في جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.وأكد رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي على أن جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية أكدت على أن القدس بشقيها الشرقي والغربي محتلة، وهذا يعني أنها ليست ملكًا للاحتلال، وأنها تعود لأصحابها الشرعيين وهم الفلسطينيون وحدهم.