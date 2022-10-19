"التربية" تتسلم أجهزة حواسيب من مؤسسة الحق في اللعب

رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم، أجهزة حواسيب محمولة من مؤسسة الحق في اللعب.جاء ذلك في إطار نشاطات "مشروع تعزيز جودة التعليم الجامع"؛ والذي يهدف إلى تحسين مستوى القرائية للطلبة في المدارس المستهدفة في 8 مديريات من خلال العمل مع معلمي ومعلمات المرحلة الأساسية في هذه المدارس منذ العام 2020، وذلك بمتابعة الإدارة العامة للتعليم المدرسي.وأكد الطرفان محورية الشراكة عبر هذا المشروع، والتأكيد على مرتكزات التعاون؛ لخدمة التعليم وضمان جودته، لافتين إلى الاهتمام بالطلبة وتعزيز مهاراتهم وجعلهم مشاركين وفاعلين من خلال تنفيذ نشاطات تتمحور حول القراءة وغيرها.