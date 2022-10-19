شؤون فلسطينية

وفد رجال أعمال الضفة يختتم جدول أعمال اليوم الأول من زيارته لغزة

وفد رجال أعمال الضفة يختتم جدول أعمال اليوم الأول من زيارته لغزة
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وفد رجال أعمال الضفة الغربية مساء الأربعاء، جدول أعمال اليوم الأول من زيارته إلى قطاع غزة.

وزار الوفد المكون من 22 شخصية من رؤساء جمعيات رجال الأعمال في القدس والخليل وجنين ونابلس ورام الله مستشفى الرنتيسي للأطفال والمنطقة الصناعية "باديكو" شرق مدينة غزة، وبرج الجلاء المدمر خلال عدوان 2021 على القطاع.

وشرح أحمد أبو عيدة رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة خلال الجولة طبيعة عمل المستشفيات والمصانع في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وضرورة استثمار رجال الأعمال في الضفة في قطاع غزة وتعزيز المنتجات الوطنية في شطري الوطن.

وشكر أبو عيدة تبرع عضو الوفد رجل الأعمال سالم أبو خيزران عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال القدس بخمسة أجهزة غسيل كلي لمستشفى الرنتيسي.

بدوره، أشاد محمد العامور رئيس الوفد، رئيس جمعية رجال الأعمال في القدس، بالتطور المستمر في عمل المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها ودورها الكبير في مشروع التحرر الوطني، وإيصال رسالة شعبنا الإنسانية.

وأثنى على التقدم الملموس في عمل المصانع الفلسطينية المحلية في قطاع غزة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي نهاية الزيارة أكد الوفد على ضرورة استمرار التواصل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ووحدة القطاع الخاص في شطري الوطن وتعزيز مبادئ الوحدة والشراكة والوحدة الوطنية.

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