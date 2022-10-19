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الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الأردن يرحب بقرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
الأردن
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء قرار الحكومة السابقة، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتمسكها بموقف أستراليا أن القدس قضيةٌ من قضايا الحل النهائي تحل في سياق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وثمّن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، تأكيد أستراليا على دعمها لحل الدولتين، والتزامها دعم الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل الدولتين، وعدم دعم أي طرح يتعارض مع ذلك أو يقوضه.

وأشاد المجالي بموقف أستراليا الإيجابي الذي ينسجم مع القانون الدولي وتثمنه المملكة عاليا، لافتا إلى أن هذا الموقف منسجم مع الجهود المستهدفة التوصل للسلام العادل والشامل.

وأكدت الوزارة أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والدائم.

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