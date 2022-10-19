طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في اجتماعها الأسبوعي



وقررت اللجنة تخفيض قيمة رسوم إيجار الأراضي الحكومية للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، بنسبة 30% وذلك تعزيزًا للقطاع السياحي.



وتم إقرار حزمة إجراءات لزيادة مخزون الغاز وتقديم التسهيلات اللازمة لمحطات الغاز، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، وعدم حدوث عجز في الإمدادات.



وتم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صمود" لتشغيل الخريجين والعمال.



وجرى اعتماد نتائج تقرير التدقيق على مركبات الحركة الحكومية وضبطها.



وتم المصادقة على الإجراءات المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص لدعم المنتج المحلي في قطاع الألبان.



وجرى اعتماد التسعيرة الموحدة لنقل الحصمة عبر المعابر.



وقررت اللجنة توفير الاحتياجات اللازمة لمديريات وزارة العمل لإدارة ملف تصاريح العمل في الداخل.



كما تم إقرار خطة تصويب أوضاع آبار المياه التابعة للشاليهات، والمصادقة على دليل إعداد الدراسات الحكومية.



وجرى إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.



وتم إقرار تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مخالفات بعض الشركات الزراعية.



كما تم تنسيب مشروع قانون حماية الأحداث إلى المجلس التشريعي.









رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة شعبنا الفلسطيني وأسرانا المحررين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصفقة وفاء الأحرار، مؤكدة على ثقة شعبنا بالمقاومة وقدرتها على تحرير بقية الأسرى من سجون الاحتلال.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.