أبو كرش لـ"دنيا الوطن": مهرجان وطني لتفريغات 2005 مطلع نوفمبر.. وهذه رسالته

خاص دنيا الوطن - تامر عليانكشفت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق "لجنة الطوارئ" عزمها تنظيم مهرجان وطني عام بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 17 لصدور أول قرار إداري بحقهم الذي صدر تاريخ 1/11/2005.قال الناطق باسم اللجنة رامي أبو كرش لـ "دنيا الوطن" مساء يوم الأربعاء، إنه سيتم العمل على تنظيم مهرجان وطني عام مطلبي في الأول من نوفمبر المقبل في ساحة السرايا بغزة تزامناً مع الذكرى السنوية، ولإيصال رسائل موظفي تفريغات 2005.وأوضح أبو كرش أنه في ظل الحديث عن إحالة الموظفين بشكل كامل عن التقاعد، وعدم وجود حلول لتفريغات 2005ـ وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة والحكومة.وأشار إلى سيتم توجيه دعوات للعديد من الشرائح المختلفة في المجتمع والتي شكلت حاضنة وحالة تضامن واسعة مع اللجنة ومع موظفي تفريغات 2005.وبين أنه سيتم توجيه رسالة مباشرة للرئيس محمود عباس، لشرح كافة النتائج السلبية التي أثرت خلال السنوات السابقة على الموظفين، بالإضافة للمطالبة بأن يتم تنفيذ قرار الرئيس بحق ملف 2005 والتعجيل الفوري لإنهائه.