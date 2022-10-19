مجلس النواب الأردني: نثمن قرار أستراليا وقف نقل سفارتها إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنثمن مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الأسترالية القاضي بوقف نقل سفارتها إلى القدس.وقال المجلس في بيان، إن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي- الإسرائيلي وتحديدا حل الدولتين.وأشار إلى أنه يرى في تلك الخطوة تأكيدا على أن لا شرعية للاحتلال، وأن القدس هي العاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني العربي الفلسطيني.وأكد مجلس النواب في بيانه على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والموقف الأردني الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.وأعرب المجلس في بيانه عن تثمينه وتقديره للحكومة والشعب الأسترالي على تلك الخطوة الشجاعة.