شؤون فلسطينية

(حماس) تعلق على فتح الاحتلال نفقًا سريًا في جبل صهيون بالقدس

(حماس) تعلق على فتح الاحتلال نفقًا سريًا في جبل صهيون بالقدس
جبل صهيون
رام الله - دنيا الوطن
كشف الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، موقف حركته من عملية ترميم وفتح موقع نفق سري مهجور في "جبل صهيون" بالقدس. 

وقال القانوع: إن "عملية ترميم وفتح موقع نفق سري مهجور في جبل صهيون؛ هي خطوة خبيثة لتحويله إلى موقع تراثي وسياحي". 

وشدد أن "فتح النفق جريمة بحقّ مدينة القدس، لن يفلح في المساس بهُويتها الوطنية، وفي تثبيت رواية الاحتلال الزّائفة".

وأكد القانوع رفضهم بشكل قاطع كل محاولات الاحتلال الساعية إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية، عبر تصعيد عمليات التهويد والاستيطان. 

وختم تصريحاته: "سيمضي شعبنا بكل قوّة وبسالة، متمسّكاً بأرضه وهويته، ومدافعاً عن القدس والأقصى حتّى التحرير والعودة".

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