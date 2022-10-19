غانتس يستهزئ بإنجازات روسيا في حربها ضد أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على إمداد إيران لروسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.ووفق إذاعة الجيش، فإن غانتس استهزئ بإنجازات روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، قائلًا: "عندما أرى أن روسيا تتلقى أسلحة من إيران - أفرك عيني، هل يمكن أن يحدث شيء كهذا؟".وتابع: "وكذلك عندما ترى حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي، إذًا روسيا كشفت للعالم قوتها الحقيقية".وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن أوكرانيا طلبت رسميا من إسرائيل تزويدها بأنظمة دفاعية ضد هجمات الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.