"أبو مجاهد": علاقات الفصائل الفلسطينية وسوريا ركيزة لقوة قضيتنا

رام الله - دنيا الوطنثمن محمد البريم (أبو مجاهد)، مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اللقاء الفلسطيني السوري في دمشق الذي جرى صباح اليوم الأربعاء.وقال البريم: إننا "نعتبر اللقاء خطوة مهمة على طريق توحيد جهود الأمة ونبذ الخلافات وحشد كافة الطاقات في مواجهة العدو"، مشددًا أن مشاركة حركة حماس بهذا اللقاء يصب في خدمة القضية الفلسطينية ومشروع المقاومة.وأكد أن تطوير العلاقات بين الفصائل الفلسطينية وسوريا الشقيقة يعد من أهم ركائز قوة القضية الفلسطينية في بعدها القومي والإسلامي على طريق توحيد صفوف الأمة وتعزيز محور المقاومة خدمة لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني.وختم البريم، بالقول: "من المهم والضروي جدًا وجود علاقات متميزة بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني مع كافة الدول العربية الشقيقة، بما يساهم في تماسك وانسجام كل مكونات الأمة وقوتها في مواجهة المحور الصهيوأمريكي".