​​سلطة جودة البيئة تشارك في اجتماعات اللجنة العربية البيئية

رام الله - دنيا الوطنشاركت سلطة جودة البيئة ممثلة بمدير عام السياسات والتخطيط في اجتماعات اللجنة الفنية العربية للبيئة والتي تستمر لمدة 3 أيام في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.ويناقش الاجتماع الذي عقد تحت مظلة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتناول قضايا عديدة على المستوى العربي حيث إن الوضع البيئي في فلسطين حاضر في أجندة الاجتماع.وقدم م. سمحان عرضا عن الواقع البيئي في فلسطين مشيرا إلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي نحو البيئة الفلسطينية والعوائق التي تضعها أمام مشاريع وخطط التنمية، مستعرضا أهم الإنجازات البيئية التي تم تحقيقها في فلسطين.ويذكر بأن الاجتماع يأتي للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري الذي يعقد بشكل دوري للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والذي يعقد هذا العام في مقر الجامعة العربية بالقاهرة وتشارك فيه دولة فلسطين ممثلة بمعالي د. نسرين التميمي رئيسسلطة جودة البيئة.