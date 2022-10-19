مستوطنون يعتدون على متضامنة أجنبية ويقتلعون أكثر من 300 شتلة زيتون في كيسان

رام الله - دنيا الوطنأصيبت، اليوم الأربعاء، متضامنة أجنبية بطعنة سكين وبكسر في القدم، إثر اعتداء للمستوطنين، على مواطنين ومتضامنين أجانب، فيمل اقتلع المستوطنون ما يزيد عن 300 شتلة "زيتون" في قرية كيسان شرق بيت لحم.وأفاد صاحب الأرض، إبراهيم عبيات، بأن مستوطنين اعتدوا على مجموعة من المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين تطوعوا لمساعدته بقطف ثمار الزيتون، مؤكدا إصابة المتضامنة الأجنبية بطعنة سكين في الظهر وكسر في قدمها.وأضاف أن المستوطنين اقتلعوا ما يزيد عن 300 شتلة زيتون، وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيماوية حارقة، مشيرا إلى أن مساحة الأرض تقدر ب 90 دونما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).