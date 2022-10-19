بوتين يُعلن حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا

وأضاف بوتين في كلمة له، بعد اجتماع عقده مع مجلس الأمن القومي الروسي، أنه وقع مرسوماً على وضع الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون زابوروجيا.



وقال: سيتم منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية



وتابع الرئيس الروسي بأن "كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، حالة الحرب في المقاطعات الأربع التي انضمت إلى روسيا.